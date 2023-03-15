16 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Arzularınızı net bir şekilde dile getirmekten çekinmeyebilirsiniz.

Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek dostlarınızla oluşabilecek problemleri önleyebilir.



BOĞA

İnsanlarla kurduğunuz samimi iletişimler ilerleyen günlerde kendinizden emin olamadığınız şeyler söylemenize ya da sırlarınızı deşifre etmenize neden olabilir.



İKİZLER

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemdesiniz.

Işıltınız karşı cinsin ilgisini hiçbir şey yapmadan çekmenize vesile olabilir.



YENGEÇ

Duygusal konularda kendinizi ve iletişiminizi geliştirdiğiniz bir gündesiniz. Karşı taraftan da destek alan sizler daha rahat ve yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz.



ASLAN

Gününüzün bir kısmını işinizle odaklı bir şekilde ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz ancak akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz.



BAŞAK

Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir. İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.



TERAZİ

Bugünlerde arzularınıza giden yolda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz.

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle keyifli vakit geçirdiğiniz gündesiniz.



AKREP

Aşk hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. İşinizde olumlu yönde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir.



YAY

Duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı hissedebilirsiniz.

Bu haliniz de olumlu hissiyat uyandırabilir.

Aşk konusunda partnerinizle birbirinize şanslar verebilirsiniz.



OĞLAK

İkili ilişkilerde problemleri çözmek ve partnerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz bu da iş ya da herhangi bir konudaki disiplininizi olumsuz yönde etkileyebilir.



KOVA

Bugünlerde aşk konularında kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz.

Özellikle eski sevgilinizin dönüşü, bir konuda kendini iyi hissetmek için uygun bir dönem.



BALIK

Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız.

Bugünlerde hayatta en çok netlik arayışı içerisinde olabilirsiniz.