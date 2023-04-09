Kurs süreleri kıdem tazminatında sayılır mı?

■ Geçen yıl bir işyerine İşkur tarafından üç aylık süreyle başlatılarak çalışmaya başladım. Devamında aynı işyerinde çalışmaya devam ettim. Geçen hafta çıkışımı verdiler. Sorum şu: Tazminata hak kazanabilmem için gereken bir yıllık süreye İşkur 'un süresi dahil mi?

Ben bu süre ile beraber tam 13 ay çalışmış oldum. İşverenin bana tazminat ödemesi gerekir mi? Ayrıca ben 7000 TL. maaş alıyordum ama sigortam asgari ücret üzerinden gösteriliyordu. Arta kalan ücreti elden aldım. Bu şekilde de herhangi bir hakkım söz konusu olabilir mi? E.K.

İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı kapsamında, bir işyerinde istihdam edilen işçiye günlük belirli bir miktar ücret İşkur tarafından ödenmektedir.

Ancak bu işçiler İş Kanunu bakımından işçi olarak değil, kursiyer olarak kabul edilir. Böyle olunca, kursiyer olarak çalışılan süreler kıdem tazminatı ya da yıllık izin veya işe iade hakkı bakımından bir anlam ifade etmez.

Sigortanız asgari ücretten gösteriliyor ise Devletin SGK primi ve Vergi kaybıma işverenlikçe sebebiyet verildiği için Maliye Bakanlığı ve SGK 'na ihbarda bulunabilirsiniz.



■ 2,5 yıldır döküm işleri yapan bir firmada çalıştım. İş çok ağır diye kendi isteğimle işten ayrıldım. İşin ağır olduğunu belirtip mahkemeye versem kazanabilir miyim? H.K.

Sayın Okurum, İş kanuna göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz. Bunu mahkemeye de verseniz bir sonuç alamazsınız.

Ancak, tazminat hakkının doğması için işverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması durumunda mahkemeye dava açarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.