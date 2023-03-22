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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 22 Mart 2023, Çarşamba

Hizmetlerin sahte olduğu tespit edilirse

Emekli oldum, SGK 5230 gün üzerinden emekli aylığı bağladı. Ancak SGK hizmetlerimin bir kısmının sahte olduğunu tespit etmiş ve bana aylıklarımın geri alınacağını söylediler. Ne yapacağım?
5510 sayılı Kanun'un 96'ncı maddesine göre;
"Fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 10 yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır." Tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla 10 yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler geri alınabilir.
Dolayısıyla sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından veya kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle bağlanmaması gereken bir aylığın bağlandığının tespit edilmesi sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumu aylık başlangıç tarihi itibariyle aylığı iptal eder ve bugüne kadar yapılan ödemeler yersiz ödeme olarak kabul edilir. Yersiz ödemenin, sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanması halinde de, yersiz ödeme tespit tarihinden geriye doğru 10 yıllık sürede ödenen aylıklar tespit edilerek tahsili yoluna gidilir. Bu durumda, sahte hizmetlerle emekli olduğunuz hangi tarihte tespit edilmişse, bu tarihten itibaren geriye dönük 10 yıl içinde size ödenen aylıkları geri ödemeniz gerekir.
Burada 10 yıllık süre sahte hizmetlerinizin tespit edildiği tarihten itibaren hesaplanır.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Hizmetlerin sahte olduğu tespit edilirse
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