Sözleşmesinde süre bulunanlar dikkat!

■ Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? Ahmet H.

Sayın Okurum, iş kanununa göre işe iade hakkından yararlanmak için, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır.

Dolayısı ile sizin işe iade hakkınız bulunmuyor.

Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığınızdan ve iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş yada erdirilecekse aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.



ÜCRETİ ÖDENMEYENİN FESİH HAKKI VAR

■ Ali Bey, özel bir şirkette çalışıyoruz. Son üç aydır bazı arkadaşlar maaşını alıyor bazıları alamıyoruz. Bu şekilde daha ne kadar çalışırız bilemiyorum. İşten çıksak tazminat alabilir miyiz? Nasıl bir yol izleyelim? S.U.

Sevgili Okurum, iş kanununa göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçi bu nedenle iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise ya İş mahkemesine dava açacaksınız ya da Çalışma Bakanlığı 'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.



ERKEK ÇOCUKLAR KAÇ YAŞINA KADAR ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR?

■ Merhaba Ali Bey; benim bir sorum olacak. Babamı kaybedeli bir sene oldu, kardeşim 19 yaşında lise sona gidiyor ve staj görüyor.

Sigortası başladı, annem ve kardeşim babamdan Bağ-Kur aylığı alıyor. Kardeşim kaç yaşına kadar maaş alabilir? Sigortadan dolayı aylığının kesilmesi gerekir mi? G.S.

Yetim aylığı alacak olan erkek çocuklar 18 yaşına kadar sorunsuz yetim aylığı alabilmekte.

Eğer okuyorsa ve okuduğu okul lise ise 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. Eğer yüksekokul okursa 25 yaşına kadar yetim aylığından faydalanabilmektedir.

Kardeşiniz lisede okuduğuna göre 20 yaşı dolana kadar yetim aylığı alabilecek. Üniversiteye devam ettiği takdirde 25 yaşına kadar aylık alabilecektir. Ayrıca kardeşinizin sigortasının stajyerlik nedeni ile başladığını belirtmişsiniz.

Stajyerlikten dolayı ödenen primler yetim maaşına engel teşkil etmemektedir.