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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 26 Eylül 2022, Pazartesi

Ücretsiz izinde işçinin onayı gerekir

İşveren, kendi isteğiyle çalışanlarını yıllık ücretli izne, ücretsiz izne veya idari izne gönderebilir mi?
Yıllık iznin kullanım süresini belirlemek işverenin insiyatifinde olduğundan işveren çalışanlarını yıllık izne gönderebilir. Ücretsiz yıllık izin ise tarafların karşılıklı mutabakatına bağlı olduğundan tek taraflı uygulama olanağı bulunmamaktadır. İdari izin ise işverenin inisiyatifine bağlı olup, yıllık izinden mahsup edilemeyeceği gibi, ücret ödemesi yapılması gerekir.

Ölen babamdan maaş almaktayken evlendim ve evlenme yardımı aldım. Daha sonra boşandım ve babamın maaşını almaya devam ediyorum. Şimdi yeniden evleneceğim. Tekrar evlenme yardımı alabilir miyim? B.A.
Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere yapılan ödemedir. Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan tarafınıza ikinci kez çeyiz yardımı yapılmaz.

06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ücretsiz izinde işçinin onayı gerekir
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