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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 04 Eylül 2022, Pazar

Çift sigorta emekli maaşını artırır

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı?
Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? Aslan Y.
Sayın Okurum, iş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. hatta bu durum ileride emekli maaşınızı artırır.
Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.

Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışmaktayım. Firma şehiriçi veya şehirdışında yazılan tüm trafik cezalarını bizden tahsil ediyor.
Zaten asgari ücretten az yüksek maaş alırken cezaların bize ödetilmesi yasal mıdır? T.T.
İşçinin işini özenle yapması kurallara uyması gerekmektedir. Trafik cezalarının işçiden tahsil edilmesi yasaldır. Bu nedenle trafikte çok daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tip cezaların kesilip kesilmeyeceği tamamen işverene aittir.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Çift sigorta emekli maaşını artırır
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