İş yeri dışındaki kavga çıkış nedeni sayılır mı?

■ Aynı iş yerinde çalışan iki kişi iş yeri dışında kavga ederse işveren bu kavgayı bahane ederek bu kişileri tazminatsız işten çıkartabilir mi? İşveren özel hayatı yani iş yeri dışındaki olayları bahane gösterip bizi çıkartabilir mi? N.E.

İş Kanunu'na göre işveren işyerinde iki işçinin kavga etmesinden dolayı iş sözleşmelerini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bu şekilde işten çıkartmalarda da tazminat ödemez.

Ancak iş yeri dışında olan bir olaydan dolayı sözleşmeyi feshederek tazminatsız işten çıkarma yapamaz. Dışarıda ettiğiniz kavga iş yerine yansırsa, iş yerinde de kavga ve sürtüşme devam ederse işveren bu nedenle ikinizin de iş sözleşmenizi fesh eder ve tazminat ödemez.

İşvereniniz muhtemelen bir daha böyle bir kavga ya da geçimsizlik vb. şeylerin tekrar etmesini istemediğinden bunu söylemiş olabilir.

Nihayetinde hiç kimse iş yerinde huzursuzluk istemez.



■ 01.01.1990 SSK sigorta girişim var. 10.03.1971 doğumluyum, 6000 prim günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olabilirim?

15 senedir aynı iş yerinde çalışıyorum, kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilir miyim? Tazminat alırsam işsizlik aylığından da faydalanabilir miyim? H.K.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 52 yaşınız ise 2023 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.03.2023 olacaktır.

İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız. Ancak 15 yıl, 3600 prim gün şartınız tamamlandığından SGK'dan isteyeceğiniz yaşı bekleyeceğinize dair yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz tazminatınızı alabilirsiniz.

Fakat her ne kadar tazminat alsanız da işsizlik maaşına bağlanamazsınız.

Çünkü işsizlik aylığı alabilmeniz için haksız bir nedenle ve isteğiniz dışında işten çıkartılmanız gerekmektedir.

Kanunda 'her tazminat alan işsizlik aylığı alabilir' diye bir düzenleme bulunmamakta.