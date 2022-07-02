İşten ayrılanların sağlık yardımı

Çalıştığım işyerinden ayrıldım ve bir süre dinlenmek istediğim için yeni bir iş arayışım yok. Ancak bu süreçte sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilecek miyim?

Bir hizmet akdi ile çalışanları ifade eden 4 (a) sigortalılarının sağlık sigortası yardımlarından yararlanma haklarını 'sigortalılığın devamı süresince' ve 'sigortalılığın sona ermesinden sonra' olmak üzere iki başlıkta ele almak gerekir. Kendi isteğiniz ile çalıştığınız işyerinden ayrıldığınız anlaşılmakta. 5510 sayılı Kanun'un 67. maddesine göre, bir hizmet akdi ile çalışanlar, sigortalıklarının sona erdiği tarihten, yani işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün süreyle Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmakta.

Ayrıca bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle daha sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaları mümkün.

Bu hak yalnızca kendileri için geçerli olmayıp, bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de geçerli. Haklı sebeple iş akdinizi fesih etmişseniz aynı zamanda işsizlik maaşı alabilirsiniz Bu durumda genel sağlık sigortalısı sayılacağınızdan işsizlik maaşı aldığınız sürece sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirsiniz.