■ Amirlerinden izin almadan sık sık devamsızlık yapan işçiye ne yapılabilir?
İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendi işverene, işçinin iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle kıdem tazminatı ödemeksizin derhal fesih imkânı vermektedir. Buna göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi derhal ve kıdem tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilmektedir.
■ Kadın işçilere hamilelik ve doğum hallerinde ne kadar süre izin verilir?
İş Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta eklenmektedir.
İşçinin isteğine ve doktor raporuna dayalı olması koşulu ile doğuma 3 hafta kalana dek çalışılabilmekte, bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılabilmektedir. Bu iznin bitiminde yazılı talepte bulunan işçiye, 6 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir.
■ 3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Başka hiçbir iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor, kendi isteğim ile işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? İsmi Saklı
İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız.
Ancak haklarınızı alabilmek için önce arabulucuya, sonuç alamazsanız iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir.
İşten ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette bulunabilirsiniz.
Kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmayın. Korkup imza atarsanız kabullenmiş sayılırsınız.
İzin almadan devamsızlık yapanlar dikkat
■ Amirlerinden izin almadan sık sık devamsızlık yapan işçiye ne yapılabilir?
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