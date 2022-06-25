6 ay önce işyerime denetmenler geldi ve 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit etti. İdari para cezası kesildi. 1 ay önce yine denetim yapıldı ve 2 kişinin sigortasız çalıştığı tutanağa yazıldı. Ben yine bir önceki kadar ceza geleceğini beklerken, bu kez neredeyse bir önceki cezanın iki katından fazla para cezası geldi. Burada bir yanlışlık yapılmış olabilir mi? Ahmet G.
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 5510 sayılı Kanun'da belirlenmiştir. Buna göre, işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemiş olması nedeniyle sigortasız çalıştırılan her bir işçi için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
Burada işyeriniz hakkında uygulanan ceza toplam 4 asgari ücrettir.
Ancak 1 yıl içinde sigortasız işçi çalıştırıldığına dair yeniden tespit yapılırsa bu kez cezalar artırılarak uygulanır. Dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırdığınız konusunda 6 ay önce de tespit yapılmış olduğu için, her bir sigortasız işçi için uygulanacak ceza 2 asgari ücret değil, 5 asgari ücrettir ve işyeriniz hakkında bu kez toplam 10 asgari ücret ceza uygulanmıştır. Para cezasının öncekine göre daha yüksek olmasının nedeni de budur ve yapılan işlemlerde bir yanlışlık yoktur.
Çalışana sigorta yapmamanın cezası
6 ay önce işyerime denetmenler geldi ve 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit etti. İdari para cezası kesildi. 1 ay önce yine denetim yapıldı ve 2 kişinin sigortasız çalıştığı tutanağa yazıldı. Ben yine bir önceki kadar ceza geleceğini beklerken, bu kez neredeyse bir önceki cezanın iki katından fazla para cezası geldi. Burada bir yanlışlık yapılmış olabilir mi? Ahmet G.
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