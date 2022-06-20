Askerlik borçlanması | 20 Haziran 2022

■ SSK giriş tarihimden önce askerlik görevimi yaptım. Borçlanmada hesap nasıl yapılır? R.A.

SSK emeklilik şartlarına göre, işe başlamadan evvel askerliği yapanların daha sonra askerlik borçlanması yapıp ödemeleri durumunda işe başlama tarihi, ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır. Örnek verecek olursak; ilk işe başlama tarihi 01.01.1987 olan kişi 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Bu kişi 2 aylık askerlik borçlanması yaparak girişini 01.11.1986 tarihine çeker ve 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olur. Tabii ki bu ilk işe girişi askerden sonra olanlar için geçerli. İlk işe girişi askerden önce olanlar askerliği borçlanarak prim günlerine ilave ettirir ancak yaş ve kademeden herhangi bir düşüm söz konusu olmaz.

■ 2.5 yı döküm işleri yapan bir firmada çalıştım. İş çok ağır diye kendi isteğimle işten ayrıldım. Dava açsam kazanabilir miyim? A.D.

İşin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz. Bunu mahkemeye taşısanız da bir sonuç alamazsınız. İşverenin iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek sizi çalıştırması veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması durumunda mahkemeye başvurarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.