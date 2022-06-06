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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 06 Haziran 2022, Pazartesi

İşe iadenin şartları

İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı ödemedi. İşe iade davası açsam kazanır mıyım? T.A.
İşe iade davasının açılabilmesi için bazı koşullar vardır. Önce bu koşulları belirtelim. İşe iade davası açmak isteyen işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir. Ayrıca işe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en 6 ay çalışmış olması şart. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması da gerekir. İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. İşe iade davası açmak isteyen işçinin işten çıkartıldığı, çıkartıldığı an ile kendisine tebliğ edildiği tarih farklı olduğu takdirde feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dava açmış olması gerekir. Bir aylık sürenin kaçırılmış olması durumunda fesih kabul edilmiş/icazet gösterilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer.

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