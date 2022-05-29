■ Köy derneğimize dernek başkanı seçildim. Huzur hakkı sebebiyle sigortalı mı olmalıyım? A.Ç.
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ise bir ödeme yapılmaz.
Dernek başkanları ile derneğin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden sigortalı sayılmazlar. Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya sair bir ad altında ücret almaları da vekalet akdinin niteliğini değiştirmez.
Diğer taraftan, dernek başkanları ile derneğin yönetim, denetim kurullarına seçilenler ve dernek üyeleri; bu görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak, üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
Dernek yöneticileri sigortalı olmak zorunda mı?
■ Köy derneğimize dernek başkanı seçildim. Huzur hakkı sebebiyle sigortalı mı olmalıyım? A.Ç.
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