Nafaka yetim aylığını engellemez | 8 Mayıs 2022

■ Babamdan kalan maaşı annemle paylaşıyoruz, kız kardeşim eşinden boşandı ama nafaka alıyor. Babamın maaşını alabilir mi? D.Y.

Eşinden boşanan kız çocukları baba veya anneleri üzerinden yetim aylığı alabilirler.

Boşandıkları eski eşinden alacakları nafaka yetim aylığına engel teşkil etmez. Nafaka alırken de babanızın aylığından faydalanabilir. Kardeşinizin alacağı ölüm aylığı oranı sizin ve annenizin aylığını çok fazla etkilemez. Anneniz aylığın yüzde ellisini, siz de yüzde 25 'ini almaktasınız. Kalan Yüzde yirmi beşi kardeşiniz alacak. Eğer başka biri daha aylığa girerse o zaman şartlar değişecek. Bu durumda maaş beşe bölünecek ve iki hisse anneye, birer hisse de kardeşlere kalacaktı.

■ 1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? F.K.

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında yaştan kısmi emekli olma imkanını da bulabilirsiniz.