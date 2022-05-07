Kendi isteğiyle ayrılan işsizlik maaşı alamaz

01.01.1990 SSK sigorta girişim var. 10.03.1971 doğumluyum, 6000 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Kendi isteğimle ayrılsam tazminat ve işsizlik maaşı alabilir miyim? Kemal A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olacağınız tarih 10.03.2023 tarihi olacaktır. İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız. Ancak 15 yıl, 3600 prim gün şartınız tamamlandığından SGK 'dan alacağınız yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz tazminatınızı alabilirsiniz. Fakat her ne kadar tazminat alsanız da işsizlik maaşına bağlanamazsınız. Çünkü işsizlik aylığı alabilmeniz için haksız bir nedenle ve isteğiniz dışında işten çıkartılmanız gerekmektedir.



KENDİME ait bir bakkal dükkanı işletiyorum ve dükkanda yalnızca eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime herhangi bir ücret de ödemiyorum.

Bu durumda eşim bakkal dükkanında bana yardım ettiği için dükkan işyeri sayılır mı ve bunun için İşyeri Bildirgesi vermeli miyim? N.Y.

5510 sayılı Kanuna göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin işyeri sayılabilmesi ve işyeri dosyası açtırılması için, orada en az bir sigortalının çalışıyor olması, diğer bir ifadeyle, o yerde sigortalılık niteliğini taşıyan en az bir çalışanın bulunması gerekir. Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin ise sigortalılık niteliği bulunmamaktadır.

Eğer eşinizden başka çalışan yoksa, ücretsiz çalışan eş sigortalı sayılmayacağına göre, ortada sigortalı ve işveren sıfatını gerektiren bir durum olmadığından, dükkanınızın işyeri sayılması söz konusu olmaz ve bildirge verilmez.