Tazminatı alamayan ne yapmalı?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? Tüm yolları yazar mısınız? D.K.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.

Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler. Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise önce arabulucuya, yine anlaşma olmazsa iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.



Engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? H.İ.Ş.

Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı vardır. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır.

Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.