Kamu çalışanı reklam filminde oynayabilir mi? | 3 Mayıs 2022

VERİ hazırlama ve Kontrol işletmeni kadrosunda görev yapıyorum. Peynir satan bir firmanın reklam filminde oynamak istiyorum. Memuriyetime engel mi? Ücret de verecekler. Bu sıkıntı yaratır mı? M.Y.

Memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 8'inci maddesine göre davranış biçimine uyulması, mesai saatleri dışında yapılması, hizmet akdine bağlı olarak ve sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi kaydıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde telif sözleşmesi imzalayarak ve telif ücreti alarak reklamlarda rol alması mümkün.

25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. Ne zaman emekli olurum? B.B.

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz.

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? B.T.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 2 Ekim 2033'te emekli olabilirsiniz.