Eşi vefat eden çift maaş alır | 21 Nisan 2022

■ Annem, ölen babam üzerinden ölüm aylığı almakta. Annemin çalışması ya da emekli olması durumunda babamdan aldığı aylık kesilir mi? C. ŞEN

Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir. Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez.

■ Yaşadığım bir sağlık sorunu nedeniyle yakınlarım bana alternatif tıp yöntemlerine başvurmamı öneriyor. SGK tedavi giderlerimi karşılar mı? A. GÜVEN

Son yıllarda ülkemizde birçok sağlık kuruluşunda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılmaya başlandı. Ancak 5510 sayılı Kanun'un 64. Maddesi'ne göre 'geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve Sağlık Bakanlığı'nca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığı'nca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri' SGK tarafından finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri arasında sayılmıştır. Bu nedenle, başvurmak istediğiniz geleneksel, tamamlayıcı veya alternatif tıp yönteminin bilimsel geçerliliği doktorunuzla sizin aranızda görüşülecek bir konu olmakla birlikte, bu yöntem için SGK size tedavi yardımı sağlamayacak, tedavi giderlerinizi karşılamayacaktır.