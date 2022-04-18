Fazla çalışma yaptığımızda fazla mesai ücretimiz nasıl hesaplanır? Reyhan U.
İş Kanunu'nun 41. Maddesi uyarınca fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla mesai ücreti brüt ücret üzerinden hesaplanır.
Örneğin, brüt saat ücreti 10 lira olan bir işçinin ay içinde 5 saat fazla çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 15 lira üzerinden 75 lira fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
Fazla mesai nasıl hesaplanır?
Fazla çalışma yaptığımızda fazla mesai ücretimiz nasıl hesaplanır? Reyhan U.
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