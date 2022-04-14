Emekli olmak için yaş büyütmeyin

Emekli olmak için dilekçe verdim. Ancak emekli olamayacağıma dair yazı yolladılar. Sebebi de yaş büyütmem. İşe başladıktan sonra askere erken gitmek için 2 yaş büyütmüştüm. Davanın faydası olur mu?

Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur.

Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz.

Çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasaya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.



1983'ten girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Çıkan yeni yasalarda bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı? Geriye dönük hak verildi mi?

Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta. Bu nedenle ara boşluları ödeme imkanı yok. Ancak 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz.

Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme bir durum söz konusu değil.