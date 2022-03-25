İzin hesaplanırken cumartesi sayılır mı? | 25 Mart 2022

■ Yıllık iznimizi hesaplarken cumartesi gününü çalışma yapmadığımız için hesaba katacak mıyız? H.K.

İş Kanunu'nun "Çalışma Süresi" başlıklı 63. maddesinde özetle; "Genel çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir" şeklinde düzenleme yapılmıştır. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi haftada 5 gün yahut 6 gün çalışmak sureti ile tamamlanabilir. Yargıtay kararları ışığında hafta tatili sadece pazar günüdür. Bu sebeple, haftanın 5 günü çalışılan işyerlerinde de cumartesi çalışma gününden sayılmalı ve yıllık ücretli izin hesaplanırken cumartesi günü de çalışma günü olarak kabul edilmelidir.

■ 1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? C.Y.

25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim günün tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız lazım.

Priminiz tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 2029'da yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.