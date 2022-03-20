3 yıldır bir firmada çalışıyorum. Son 3 aydır ücretlerimiz geç ödeniyor. Biz de faturalarımızı ödeyemiyoruz. Ne yapabiliriz? İsmail K.
4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesine göre, ücret en geç ayda bir ödenir.
Diğer yandan, İş Kanunun 34. Maddesine göre işçi ücretleri ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmezse işçi "iş görme borcunu" yerine getirmekten kaçınabilir.
İşçilerin iş görme borcunu yerine getirmemeleri halinde iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerlerine yeni işçi alınamaz. İşverenden herhangi bir ücret alacağı olan bir işçi, bu alacağını 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak talep etme hakkına sahiptir. İşverenin gününde ödemediği ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edilebilir.
Diğer yandan; asıl işverenler alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ödenmeyen ücretleri hak edişten keserek işçinin banka hesabına yatırmak zorundadır.
Ücreti geç ödenenler dikkat!
3 yıldır bir firmada çalışıyorum. Son 3 aydır ücretlerimiz geç ödeniyor. Biz de faturalarımızı ödeyemiyoruz. Ne yapabiliriz? İsmail K.
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