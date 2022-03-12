İşçi emeklisi eşim aylığını her ayın 24'ünde bankadan alıyordu. Ancak eşimi geçen ayın 22'sinde kaybettik. Eşimin vefatının ardından 25 Şubat'ta bankaya gittiğimde eşimin emeklilik maaşının yatırıldığını gördüm. Bu parayı çeksem SGK geri ister mi? Ş. KARA
Öncelikle başınız sağolsun. SGK, işçi emeklilerinin aylıklarını her ayın 17 ila 26'sında ödemektedir. Ödemenin tam günü ise tahsis numarasının son rakamına göre belirlenir. Bu aylıklar peşin olarak ödenir. Vefat eden eşinizin ölüm bilgisi MERNİS'e (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine) girilir, bu bilgi SGK tarafından da kullanılır ve ölen sigortalıların aylıkları durdurulur, yani ödenmez. Ancak zaman zaman sistemde yaşanan gecikmeler/ aksaklıklar nedeniyle, vefat eden sigortalıların bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na geç intikal etmesi nedeniyle, SGK ölümden haberdar olmadığı için ölen sigortalının aylığını bankaya göndermiş olabilmektedir. Bu durumda, ölüm, aylık ödenme zamanından önce meydana geldiği için, bankada bulunan aylığın iadesi istenecektir. Bu nedenle en doğrusu, hak sahibi olarak, aylığı bankadan (ATM'den) hiç çekmemenizdir. Hatta bu aylık banka tarafından bloke edilmiş olabileceği için zaten aylığı çekmeniz de mümkün olmayabilir.
20.12.1969 doğum tarihim, ilk sigorta başlangıç tarihim ise 03.06.1997, acaba ben ne zaman emekli olabilirim? Ş.K.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü ve 57 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilirsiniz.
Emekli yakınları dikkat!
İşçi emeklisi eşim aylığını her ayın 24'ünde bankadan alıyordu. Ancak eşimi geçen ayın 22'sinde kaybettik. Eşimin vefatının ardından 25 Şubat'ta bankaya gittiğimde eşimin emeklilik maaşının yatırıldığını gördüm. Bu parayı çeksem SGK geri ister mi? Ş. KARA
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