Eşinin yanında çalışanlar dikkat! | 10 Mart 2022

■ Kendime ait bir bakkal dükkanım var. Burada yalnızca eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime herhangi bir ücret de ödemiyorum ama eşim her gün bakkala benimle birlikte geliyor ve bana yardım ediyor. Bu durumda dükkan işyeri sayılır mı? Nadir

5510 sayılı Kanun'a göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin işyeri sayılabilmesi ve işyeri dosyası açtırılması için, orada en az bir sigortalının çalışıyor olması, diğer bir ifadeyle o yerde sigortalılık niteliğini taşıyan en az bir çalışanın bulunması gerekir. Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin ise sigortalılık niteliği bulunmamaktadır. Eğer dükkanda çalışan eşinizden başka kimse yoksa işyeri bildirgesi verilmez.

■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 prim günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olurum? T.B.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.