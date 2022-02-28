İşçi vefat ederse mirasçıları tazminat alır | 28 Şubat 2022

■ İşçi vefat ettiği takdirde mirasçıları işçiye ait kıdem tazminatını talep edebilir mi?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesi işçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kıdem tazminatının ödeneceğini belirtmektedir. Bu kapsamda işçinin mirasçıları işçiye ait kıdem tazminatını işçinin ölümü nedeniyle işverenden talep edebileceklerdir.

■ Uzun süreli rapor alan işçinin sözleşmesi fesh edilebilir mi?

İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkündür. Bu halde feshin mümkün olabilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini (kıdeme göre değişen 2, 4, 6 ve 8 haftalık ihbar süreleri) "6" hafta aşması gerekir. İşveren tarafından bu feshin yapılması halinde işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Evlenen kadın işçi evlenmesini göstererek kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir mi?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesinde kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda kadın işçi resmi olarak evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işverenine işten ayrılma beyanını sunarak kıdem tazminatını alabilir.