SSK'lı olmak için fiilen çalışılmalı | 13 Şubat 2022

■ 15.07.1970 doğumluyum, 1988 sigorta girişim var. Şu an kendi işyerimden Bağ- Kur'luyum, sigortaya geçmek istiyorum. Kendi işyerimden sigortaya geçebilir miyim? Sinan

Bağ-Kur sigortalılık şartlarını taşırken SSK'lı çalışmanızda herhangi bir sakınca yok. Yani Bağ- Kur'luyken SSK primi ödeyebilirsiniz. Ancak, SSK primini kendi işyeriniz üzerinden gösteremezsiniz. Kimse kendine ait işyerinde SSK kapsamında çalışıyor gösterilemez. SSK'lı olabilmek için işveren ile iş akdi yapmak gerekir. Kimse de kendisi ile iş akdi yapamayacağından kendine ait işyerinde SSK kapsamında çalışamaz. Bu nedenle başkasına ait bir işyerinde çalışıyor olmanız gerekiyor.

■ 3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Bunun haricinde hiçbir iznimiz yok. Yıllık izin kullanmadan kullanmış gibi imza attırıyorlar. Kendi isteğimle işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? İsmi saklı

İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için önce arabulucuya, sonuç alamazsanız iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken şikayet etmek istiyorsanız dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilirsiniz. İşveren yıllık izinleri kullandırmak zorundadır. Kullanmadığınız izne imza atmayın.