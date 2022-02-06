Çalışana yemek ve yol ücreti zorunluluğu | 6 Şubat 2022

■ Asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretin 4250 TL'ye yükselmesinden sonra işverenim yemek ve yol ücreti ödemek istemiyor. Herhangi bir hakkımız var mı? S.Ö.

İş Kanunu gereği bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bir işçiye, asgari ücretin altında olmamak koşulu ile ücret ödenmesi zorunludur. Personele ücret dışında yapılacak her türlü ödeme ve sağlanacak menfaat için iş sözleşmeleri hükümleri önem taşımaktadır. Bir çalışana yol ve yemek parası ödenmesi, servis sağlanması veya işyerinde yemek verilmesi; iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenmektedir. İş sözleşmesinde yol ve yemek parası verilmeyeceği düzenlenmiş ise, işçinin yol ve yemek parası talep etme hakkı bulunmayacaktır. Ancak iş sözleşmesinde yazılı olmasa bile yol ve yemek parası verilmesi, işyeri uygulaması haline gelmiş ise işçi tarafından yol ve yemek parası verilmesi işverenden talep edilebilecektir. Bu yüzden işe girmeden önce iş sözleşmesi yapmak ve buradaki maddeleri iyi beliremek önem kazanıyor.

■ İşyerinin başka bir yere taşınması veya çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? B.A.

İşveren ile işçi arasındaki ilişki, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde belirlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır. İşyerinin taşınması konusunda şehir dışına taşınma esaslı değişiklik olarak görülmektedir.