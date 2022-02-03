Rapor alan işçiye ücret ödenir mı?

Raporlu olan işçiye raporlu olduğu döneme ilişkin işverenin ücret ödemesi gerekir mi?

Çalışanların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarının 2 günden sonrası için yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Bu kapsamdaki devamsızlıklarda işveren tarafından ücret ödenmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Sağlık nedeniyle işe devamsızlık halinde ücretin ödenip ödenmeyeceği iş sözleşmeleri ile düzenlenebilir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması durumunda uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İşveren dilerse raporlu işçinin işe gelmediği günlere ilişkin ücretini ödeyebilir.

Ancak ödeme yapılacağı konusunda kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır.



Emeklilik yaşımı bekliyorum sadece sağlık primi ödüyorum. Ödediğim sağlık primleri emekli aylığını artırır mı? M.YILMAZ

Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası Primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primlerle emekli olamayacakları gibi bu primlerin emekliliğe olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz.

Yani zorunlu olarak GSS ödeyenler ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir. Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.