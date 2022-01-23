Dedikodu tazminatsız çıkarma nedeni

25 kişi çalışan firmanın sahibiyim. İşyerinde son 6 aydır birbirleriyle çekişme nedeniyle dedikodu yaparak işyerinde çalışma barışı bozuluyor.

Dedikodu yapan kişileri çağırıp işyerinde huzur ve sukuneti bozuyorsunuz diye sözlü olarak uyardık ancak bir fayda etmedi.

Yerlerini değiştirdik, kişilerin birbirleri hakkında uydurma ve eleştirleri patron olarak sekreterime kadar geliyor. Bu kişileri işten çıkarınca tazminat ödemek istemiyorum. Dedikodu yapan işçiler tazminatsız işten çıkartılır mı? H.K.

Sayın Okurum, işyerinde fazla dedikodu yapmak çalışanların tazminatsız olarak işten çıkarılmalarına neden olabilir. İş Kanunu'nun 25. maddesi düzeni bozacak davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin fesih edilmesine imkan veriyor. Yargıtay'ın son zamanlarda vermiş olduğu kararlar dedikodu yaparak işyerinde huzuru bozan işçinin iş sözleşmesini tazminat ödemeden fesh edilebileceği yönünde. Bu nedenle çalışanların düzeni bozacak şekilde hareket etmemeleri gerekmektedir.