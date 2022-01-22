Şirket aracına ceza kesilirse | 22 Ocak 2022

İşyeri tarafından tarafıma tahsis edilen arabayı kullanmaktayım. Eğer trafik cezası yersem kim ödemeli? Bu ceza nedeniyle işveren beni işten çıkartabilir mi? N.U.

İş Kanunu'na göre, işçinin işini özenle yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sizin şahsi bir hatanızdan dolayı şirket zarara uğramış ise uğranılan bu zarar size rücu edilebilir. Ancak bu gerekçe ile işveren sizi tazminatsız işten çıkartamaz. Ama sürekli hata yapıyor iseniz ve bu durum da yaptığınız işi etkiliyor ise bu konuda yazılı olarak uyarıldığınız halde hata yapmaya devam ediyorsanız işveren haklı nedenle sizi işten çıkartabilir. Bu durumda da tazminat ödemez.



1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe başladım. Primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? M.A.

1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp 1 yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.