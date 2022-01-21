18 yaşından önceki primler geçerli mi? | 21 Ocak 2022

■ 15.01.2006'da, 16 yaşında iken sigortalı çalışmaya başladım. 18 yaşımdan önceki primlerim yanar mı? E.S.

5510 sayılı Kanun'a göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler için ödenen primler, sadece prim ödeme gün sayılarına dahil edilir. Ancak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile memur olan sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz ve 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır. 15.01.2006 sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmez. Ancak bu tarihten 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar adınıza ödenen primler prim sayınıza dahil edilir.