Vav TV İzle
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 21 Ocak 2022, Cuma

18 yaşından önceki primler geçerli mi? | 21 Ocak 2022

15.01.2006'da, 16 yaşında iken sigortalı çalışmaya başladım. 18 yaşımdan önceki primlerim yanar mı? E.S.
5510 sayılı Kanun'a göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler için ödenen primler, sadece prim ödeme gün sayılarına dahil edilir. Ancak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile memur olan sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz ve 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır. 15.01.2006 sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmez. Ancak bu tarihten 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar adınıza ödenen primler prim sayınıza dahil edilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ 18 yaşından önceki primler geçerli mi? | 21 Ocak 2022
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA