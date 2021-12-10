Hangi durumda ölüm aylığı bağlanmaz? | 10 Aralık 2021

Eşim ve ben sigortalıyım. Birimizin hayatını kaybetmesi sonucunda diğerimiz onun emekli maaşını alabilir mi? E.A.

Eşlerin çalışıyor olması ya da kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor olması, eşten alınan ölüm aylığına engel değil. Yani anne veya babadan alınan yetim aylığı gibi görülmemelidir. Eşlerden birinin vefatından dolayı diğer eşin ölüm aylığı almaması için ya ölüm aylığı alan eşin de vefat etmesi ya da başka biri ile evlenmesi gerekir.

1975 doğumluyum. 1990'dan çıraklık okulu kaydım var. 1997'de kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? N.V.

1997'deki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik 1997'den önce ise borçlanıp 1 yıl daha erken emekli olabilirsiniz.