Yıpranmadan yararlananlar dikkat!
5510 sayılı Kanunun 40. maddesine göre, hizmet akdine tabi olarak çalışanlar ile bazı kamu görevlilerinden, yine aynı maddede sayılan işyerlerinde, sayılan işlerde çalışanlar hakkında fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır.
Kanunun 40. maddesinde sayılan işyerlerinde ve işyerlerinde çalışan kişilerin prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir.
Bunun için, sigortalının kapsamdaki işyerlerinde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.
Fiili hizmet süresi zammı, uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir.
Bu sürelerin bir kısmı da üç yılı geçmemek üzere; emeklilik yaş hadlerinden indirilir.
Dolayısıyla, fiili hizmet süresi zammının, uzun vadeli sigorta kollarından sağlanacak yardımlarda dikkate alınacağı açıktır.
Bu nedenle, yaşlılık aylığı almakta iken, aylığı kesilmeksizin hizmet akdine tabi olarak çalışmaya devam edenler için, zaten uzun vadeli sigorta kollarından kendilerine aylık bağlanmış olduğundan, fiili hizmet süresi zammı uygulaması söz konusu değildir.
Zira SGK 'nın 2013/11 sayılı Genelgesinde "Fiili hizmet süresi zammı kapsamına tabi işyerlerinde ve işlerde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaktır.
Bunların dışında kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlarla yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aylıklarını kestirmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ise fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır." denilerek konu açıklığa kavuşturulmuştur.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşçiyi yanıltmak tazminat nedenidir 25 Kasım 2021, Perşembe Yaklaşık 5 yıldır bir limited şirketinde satış müdürü olarak çalışıyorum. Herhangi bir iş sözleşmem yok ama işe...
- Erkek çocukların ölüm aylığı | 23 Kasım 2021 23 Kasım 2021, Salı BABAMI kaybedeli bir sene oldu, kardeşim 19 yaşında, lise sona gidiyor ve staj görüyor. Sigortası başladı, annem...
- Memurlar aylıksız izinde çalışabilir mi? | 21 Kasım 2021 21 Kasım 2021, Pazar Devlet memuru çalışmakta iken doğum yaptım ve iki yıl aylıksız izne ayrıldım. Şu anda bu iznimin bitmesine 8 ay...
- İşyerinin taşınması hangi haklar sağlar | 7 Kasım 2021 07 Kasım 2021, Pazar İşyerinin başka bir yere taşınması veya çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması halinde kıdem tazminatı...
- İşveren maaşınıza zam yapmazsa 31 Ekim 2021, Pazar İşçinin ücretine zam yapılması zorunlu mudur? Kadir A. İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin ücretlerine zam...
- İşçiyi yanıltmak tazminat nedenidir
- Erkek çocukların ölüm aylığı | 23 Kasım 2021
- Memurlar aylıksız izinde çalışabilir mi? | 21 Kasım 2021
- İşyerinin taşınması hangi haklar sağlar | 7 Kasım 2021
- İşveren maaşınıza zam yapmazsa
- Kursiyerlik süresi tazminatta sayılır mı? | 25 Ekim 2021
- Maaşı elden almayın
- Ücretten keyfi kesinti olamaz | 19 Ekim 2021
- Yıllık izin kullandırmamak tazminat nedeni | 17 Ekim 2021
- Çeyiz yardımı bir kez yapılır | 16 Ekim 2021