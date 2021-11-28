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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 28 Kasım 2021, Pazar

Yıpranmadan yararlananlar dikkat!

Bir döküm fabrikasından üç ay emekli oldum ve yaşlılık aylığım bağlandı. Çalışmaya devam ediyorum. Şimdi fiili hizmet zammı neden uygulanmıyor? A.D.
5510 sayılı Kanunun 40. maddesine göre, hizmet akdine tabi olarak çalışanlar ile bazı kamu görevlilerinden, yine aynı maddede sayılan işyerlerinde, sayılan işlerde çalışanlar hakkında fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır.
Kanunun 40. maddesinde sayılan işyerlerinde ve işyerlerinde çalışan kişilerin prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir.
Bunun için, sigortalının kapsamdaki işyerlerinde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.
Fiili hizmet süresi zammı, uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir.
Bu sürelerin bir kısmı da üç yılı geçmemek üzere; emeklilik yaş hadlerinden indirilir.
Dolayısıyla, fiili hizmet süresi zammının, uzun vadeli sigorta kollarından sağlanacak yardımlarda dikkate alınacağı açıktır.
Bu nedenle, yaşlılık aylığı almakta iken, aylığı kesilmeksizin hizmet akdine tabi olarak çalışmaya devam edenler için, zaten uzun vadeli sigorta kollarından kendilerine aylık bağlanmış olduğundan, fiili hizmet süresi zammı uygulaması söz konusu değildir.
Zira SGK 'nın 2013/11 sayılı Genelgesinde "Fiili hizmet süresi zammı kapsamına tabi işyerlerinde ve işlerde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaktır.
Bunların dışında kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlarla yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aylıklarını kestirmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ise fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır." denilerek konu açıklığa kavuşturulmuştur.

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