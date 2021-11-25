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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 25 Kasım 2021, Perşembe

İşçiyi yanıltmak tazminat nedenidir

Yaklaşık 5 yıldır bir limited şirketinde satış müdürü olarak çalışıyorum. Herhangi bir iş sözleşmem yok ama işe giriş kaydımı 9112 büro işçisi olarak girmişler ve SGK primim asgari ücretten yatırılıyor. Asgari ücret bankaya yatırılıyor, kalanını elden alıyorum.
Şirket yazışmalarım, imzalarım satış müdürü olduğumu kanıtlıyor.
Nasıl bir yol izlemem gerekir? K.C.
İş Kanunu'na göre; işçi tarafından iş sözleşmesi, 'işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa' haklı olarak feshedilebilir.
Hukukun genel prensibi gereğince iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz.
İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz. Arabulucudan olumlu sonuç almaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.
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