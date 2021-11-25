İşçiyi yanıltmak tazminat nedenidir
Şirket yazışmalarım, imzalarım satış müdürü olduğumu kanıtlıyor.
Nasıl bir yol izlemem gerekir? K.C.
İş Kanunu'na göre; işçi tarafından iş sözleşmesi, 'işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa' haklı olarak feshedilebilir.
Hukukun genel prensibi gereğince iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz.
İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz. Arabulucudan olumlu sonuç almaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.
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