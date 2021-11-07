İşyerinin taşınması hangi haklar sağlar | 7 Kasım 2021

İşyerinin başka bir yere taşınması veya çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması halinde kıdem tazminatı ödenir mi? Seda K.

İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri yükümlülüklerine bağlı kalınacaktır.

Ben emekli olduktan sonra SGK sahte sigorta sebebiyle maaşları geri alacağını bildirdi. Yıllardır maaş alıyorum. Bugüne kadar ödenen tüm maaşları mı alacaklar? (ismi saklı)

5510 sayılı Kanunun 96'ncı maddesine göre; "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır." hükümleri bulunmaktadır.