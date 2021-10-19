Ücretten keyfi kesinti olamaz | 19 Ekim 2021

HANGİ hallerde işçiye ücretten kesme cezası verilir? S.N.

4857 sayılı Kanun'un 38'inci Maddesi'ne göre ücret kesme cezasının uygulama koşulları şu şekilde sıralanabilir:

İşveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir.

İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda 2 gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin 2 günlük kazancından fazla olamaz.

İŞVEREN işe geç kalanların ücretinden ne kadar geç kalmışlarsa iki katı tutarında kesinti yapacağını söyledi. Yasal mı? Recep T.

İşveren mesai saatlerine riayet etmeyen işçiden çalışmadığı sürenin ücretini kesebilir. Ancak bu miktarın saat ücretinizin miktarı kadar olması gerekir. Yani 1 saat geç kalmış iseniz bir saatlik ücretinizi kesebilir. 2 saat geç kalınmışsa 2 saat tutarında kesinti yapabilir.