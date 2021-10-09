Hastaneye gidilen sürenin ücreti

Özel işyerinde çalışıyorum. Bazen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gidiyoruz.

Hastaneden iş başı belgemizi de getiriyoruz. Buna rağmen bu süre mesaimizden kesiliyor. Bu durumda muhasebe birimine hastaneden getirdiğimiz belgenin ne işe yaradığını soruyoruz. "İşten atılmamanı sağlar" diye cevap veriyorlar. Acaba bu ne kadar doğru bir uygulamadır?

Eğer bir yanlışlık var ise hakkımızı hangi kanun ve esasa göre talep edeceğiz?

Bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. M.K.

İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı 2 günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm bulunuyorsa, işverenin işçiye söz konusu 2 gün için ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedirler. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bu nokta şudur; sigortalı yevmiyeci/gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir.

İşte burada sizin hangi şartlara göre çalıştığınız büyük önem arz ediyor.