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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
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  • 06 Ekim 2021, Çarşamba

Askerden dönene maaş | 6 Ekim 2021

İşsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? D.K.
Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini almaya başlayabilirsiniz.

Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? A.A.
Hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. Riskli gebeliklerde doktor raporunun bulunması halinde istirahat raporu kullandırmak zorundadır. İşçi kendi isteği ile ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Askerden dönene maaş | 6 Ekim 2021
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