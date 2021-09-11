Mesai yaptırılacak işçinin onayı alınmalıdır | 11 Eylül 2021

Ben özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Mesai yapmadığım için işten çıkarıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?

İş kanununa göre işçi mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkarma haksız çıkarmadır. Tazminatı hakkınız vardır.

İşten ayrılmak için ne zaman bildirmeliyim? G.M.

İşçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1,5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak bildirim yapar.

SİGARA TAZMİNATSIZ ÇIKIŞ SAYILIR MI?

İşyerimizde çalışan işçilerimizin bir kısmı uyarılara rağmen çok sık sigara molası veriyor. tazminatsız çıkartabilir miyiz? Hacer A.

İş kanuna göre; sigara içtiği için işçiyi tazminatsız işten çıkartamazsınız. Ancak sigara içme molaları belirleyip bu süreler içinde sigara içmesini sağlayablirsiniz. Molaların dışında sık sık sigara içmeye gidiyorsa yazılı olarak uyarabilirsiniz. Buna da uymaz ise iş akdini feshedebilirsiniz.