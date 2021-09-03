Ev işlerinde çalışanlar dikkat! | 3 Eylül 2021

Her hafta ev temizliğine gidiyorum. Ev işlerinde çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakları var mıdır? T. KOÇ

Bu çalışmalar İş Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre istisnalar arasında sayıldığından, bu çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

Bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak 2 yıl çalıştım. İş Kanunu'na göre ne kadar kıdem tazminatı alabilirim? C.K.

Sporcular 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi değiller. İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

Kendime ait bir bakkal dükkanı işletiyorum ve dükkanda yalnızca eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime herhangi bir ücret de ödemiyorum. Ama eşim her gün bakkala benimle birlikte geliyor ve bana yardım ediyor. Bu durumda eşim bakkal dükkanında bana yardım ettiği için dükkan işyeri sayılır mı ve bunun için İşyeri Bildirgesi vermeli miyim? Sonradan herhangi bir ceza ile karşılaşmak istemiyorum. N.Y.

5510 sayılı Kanun'a göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin işyeri sayılabilmesi ve işyeri dosyası açtırılması için, orada en az bir sigortalının çalışıyor olması, diğer bir ifadeyle, o yerde sigortalılık niteliğini taşıyan en az bir çalışanın bulunması gerekir. Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin ise sigortalılık niteliği bulunmamaktadır. Eğer bakkal dükkanınızda çalışan eşinizden başka kimse yoksa, gerçek kişiye ait işyerinde ücretsiz çalışan eş sigortalı sayılmayacağına göre, ortada sigortalı ve işveren sıfatını gerektiren bir durum olmadığından, dükkanınızın işyeri sayılması söz konusu olmaz ve İşyeri Bildirgesi verilmez.

Ne zaman emekli olurum?

1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. F.K.

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. R.A.

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034'e kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.