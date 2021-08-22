Kullanılmayan izin ücretleri ödenir | 22 Ağustos 2021

İşyerimizde 3 yıldır çalışan bir arkadaşımız işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. Kendi ayrıldığı için tazminat ödemeyeceğiz.

Tazminatsız işten ayrılan işçiye geriye dönük izin parası ödeyecek miyiz?

İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yani tazminat verilip verilmeyeceğine bakılmaksızın işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar yani 3 sene çalışmış ise ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.

08.02.1978 doğumluyum. 02.03.1996 girişliyim. 6700 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Özcan ÖZ

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 56 yaşınız 2034 tarihinde dolacağından emekli olacağınız tarih 08.02.2034 olacaktır.

İşe giriş tarihim 15.06.1996, doğum yılım 1974, bayanım, ne zaman emekli olabilirim? A.A.

İşe başlangıcınıza göre 20 yıl, 53 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü tamamlayarak 53 yaşınızın tamamlanacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2027 yılında emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günle 58 yaşınızın tamamlandığı tarihte kısmi emekli olabilirsiniz.