Tazminat ödenmezse...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen İşyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? A.K.

SGK'dan aldığınız 'emekli olabilir' yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek SGK'nın yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin.

Yine ödemezse Çalışma Bakanlığı Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.

Buradaki görevliler müracaatınızı inceler. Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise yargıya da başvurabiliriniz.

Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.



15.07.1970 doğumluyum, 1988 sigorta girişim var. Şu an kendi işyerimden Bağ- Kur'luyum, sigortaya geçmek istiyorum.

Kendi işyerimden sigortaya geçebilir miyim? F.S.

Bağ-Kur sigortalılık şartlarını taşırken SSK'lı çalışmanızda herhangi bir sakınca yok. Yani Bağ-Kur'luyken SSK primi ödeyebilirsiniz. Ancak, SSK primini kendi işyeriniz üzerinden gösteremezsiniz. SSK'lı olabilmek için işveren ile iş akdi yapmak gerekir. Kimse de kendisi ile iş akdi yapamayacağından kendine ait işyerinden SSK kapsamında çalışılamaz.

Bu nedenle başkasına ait bir işyerinde çalışıyor olmanız gerekiyor. SSK kapsamında prim için başkasına ait işyerinde fiilen çalışmalısınız.