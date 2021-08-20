Sözleşme dışı iş yaptırılamaz | 20 Ağustos 2021

2.5 yıl döküm işleri yapan bir firmada çalıştım. İş çok ağır diye kendi isteğimle işten ayrıldım. İşin ağır olduğunu belirtip mahkemeye versem kazanabilir miyim? H.K.

İş Kanunu'na göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz. Bunu mahkemeye de taşısanız bir sonuç alamazsınız. Ancak tazminat hakkının doğması için işverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması gerekmektedir

19 Mayıs 1939 doğumluyum. İşe başlangıç tarihim. 9 Ocak 1996. 10 yıl 9 ay 28 gün Bağ-Kur primi ödedim. 1965'te askere gittim. Borçlanma ile emekli olabilir miyim?

Bağ-Kur'dan emeklilik için en az 5400 gün yani 15 yıl prim ödemiş olmanız gerekiyor. Ödenen Bağ- Kur primleri ve askerlikle toplamda 4678 güne ulaşılır. Ancak 722 gün eksik kalır. Eğer askerlik dışında başka bir borçlanma hakkınız varsa örneğin tarım işiyle uğraşmış ve ürün satmışsanız eksik olan 722 günü de borçlanıp en az 5400 günü tamamlayabilirsiniz.