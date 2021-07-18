Çalışana verilen hediye çeki SGK’ya bildirilmeli | 18 Temmuz 2021

İşyerimde şu anda 70 sigortalı çalışıyor. Çalışanlarımıza dini bayramlarda hediye çeki veriyoruz. Bu çekleri SGK'ya bildirecek miyiz?

Yılbaşı, bayram, doğum günü ve benzeri özel günler için verilen, yahut kira yardımı, giyecek yardımı, yakacak yardımı, askerlik yardımı, sünnet yardımı, evlilik yardımı, taşıt yardımı, ısıtma yardımı gibi adlar altında ödenen tutarların, nakit olarak verilmesi halinde, verildiği ayın kazancına dahil edilerek SGK 'ya bildirilmesi gerekir.

Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışmaktayım. Firma şehiriçi veya şehirdışında yazılan tüm trafik cezalarını bizden tahsil ediyor. Yasal mıdır?

İşçinin işini özenle yapması kurallara uyması gerekmektedir. Trafik cezalarının işçiden tahsil edilmesi yasaldır. Bu nedenle trafikte çok daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tip cezaların kesilip kesilmeyeceği tamamen işverene aittir.



Emekli olabilmem için yaşı bekliyorum. Yaşımın tamamlanmasına 2,5 yıl var. Mahkemeye verip yaşı büyütsem erken emekli olabilir miyim? S.N.

Sayın Okurum, sonradan yani ilk işe girdikten sonra yaşı büyütmek erken emekli etmez. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır. O nedenle yaş büyütmeyle uğraşıp zaman harcamayın.