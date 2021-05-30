Sigorta primlerinin düşük gösterilmesi sigortalının zararınadır | 30 Mayıs 2021
SGK tarafından sunulan yaşlılık, malulluk ve ölüm nedeniyle aylık bağlanması ve toptan ödeme yapılması gibi uzun vadeli sigorta kolları yardımları ile geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi ve sürekli işgöremezlik geliri bağlanması gibi kısa vadeli sigorta kolları yardımları, esas olarak kişilerin SGK 'ya ödedikleri primler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Bu nedenle emekli maaşı, tüm sigortalılık süresi boyunca adına ödenecek prim tutarları esas alınarak belirlenir.
Bu durum yalnızca aylıkların miktarını etkilemez. Eğer prime esas kazancınız gerçek ücretiniz üzerinden SGK 'ya bildirilmiyorsa, raporlu iken SGK 'dan alacağınız miktar, işyerinde çalışırken alacağınız ücretten daha düşük olacaktır.
Diğer taraftan, gerek SGK tarafından sağlanan sosyal güvenlik yardımlarından yararlanırken, gerekse İş Kanunundan kaynaklanan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklarınız hesaplanırken ve son olarak işsizlik ödeneğinden faydalanırken, düşük maaştan hesaplama yapılır.
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