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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 29 Mayıs 2021, Cumartesi

Erkek çocuklar yetim aylığı alır mı? | 29 Mayıs 2021

Babamı kaybedeli bir sene oldu. Kardeşim 19 yaşında, lise sona gidiyor ve staj görüyor. Acaba kardeşim kaç yaşına kadar maaş alabilir? G.S.
Erkek çocuklar 18 yaşına kadar sorunsuz yetim aylığı alabilmekte. Eğer okuyorsa ve okuduğu okul lise ise 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. Eğer yüksekokul okursa 25 yaşına kadar yetim aylığından faydalanabilmektedir. Stajyerlikten dolayı ödenen primler yetim maaşına engel teşkil etmemektedir.

Emekli olmak için dilekçe verdim. Dilekçemin kabul edilmesine rağmen sonradan emekli olamayacağıma dair yazı gönderdiler. Sebebi de yaşı büyütmem. SGK'ya gittim, bana emekli olabilmem için 2 yıl daha beklemem gerektiğini söylediler. Bu doğru mu? D.M.
Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasaya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız, emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Erkek çocuklar yetim aylığı alır mı? | 29 Mayıs 2021
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