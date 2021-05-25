Tazminatta çalışılan süreler dikkate alınır | 25 Mayıs 2021

İşyerinde igortamı hemen göstermediler. Tabii ihtiyaçtan dolayı ses çıkartmadım. Aradan 9 ay geçtikten sonra sigortam başlatıldı. Şimdi ben işten ayrılsam o sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? Halen aynı işyerinde çalışmaktayım. E.K.

Öncelikle belirtmeliyim ki işyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek nedenlerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır.

Sizin de sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.

Ancak önce arabulucuya, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilir ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de tazminat süresini kazanmış olursunuz.

Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Y.M.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.