İşe giren eşin ölüm aylığı kesilmez
Ölüm aylığı alan eşlerin işe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez.
■ İşyerimizde 3 yıldır çalışan bir arkadaşımız işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı.
İzin parası ödeyecek miyiz? (Savaş)
İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yani tazminat verilip verilmeyeceğine bakılmaksızın işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.
İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar yani 3 sene çalışmış ise ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.
■ 1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? S.İ.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış.
Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.
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