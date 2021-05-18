Kıdem tazminatının hesaplaması | 18 Mayıs 2021

Kıdem tazminatımı alarak işimi sonlandırdılar. Tazminat nasıl hesaplanıyor? F. PERÇİN

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Çıkan yeni yasalarda bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı? Yani çalışmayıp prim ödemediğim yılların boşluğunu doldurabilir miyim? Geriye dönük hak verildi mi? Nurşen

Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta.

Bu nedenle ara boşlukları ödeme imkanı yok. Ancak, 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz.

Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme bir durum söz konusu değil.