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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 16 Mayıs 2021, Pazar

Vefattan sonra aylığı çekmeyin

İşçi emeklisi eşim aylığını her ayın 24'ünde bankadan alıyordu. Ancak eşimi geçen ayın 22'sinde kaybettik.
Eşimin vefatının ardından 25 Nisan'da bankaya gittiğimde eşimin emeklilik maaşının yatırıldığını gördüm. Bu parayı çeksem SGK geri ister mi? Ş. KARA
Sayın Okurum, öncelikle başınız sağolsun. SGK, işçi emeklilerinin aylıklarını her ayın 17 ila 26'sında ödemektedir. Ödemenin tam günü ise, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenir. Bu aylıklar peşin olarak ödenir. Diğer bir ifadeyle nisan ayının 24'ünde ödenen aylık 24 nisan-23 mayıs döneminde hak edilen aylığa ilişkindir. Vefat eden eşinizin ölüm bilgisi MERNİS'e (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine) girilir, bu bilgi SGK tarafından da kullanılır ve ölen sigortalıların aylıkları durdurulur, yani ödenmez. Ancak zaman zaman sistemde yaşanan gecikmeler/aksaklıklar nedeniyle, vefat eden sigortalıların bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'ya geç intikal etmesi nedeniyle, SGKK ölümden haberdar olmadığı için ölen sigortalının aylığını bankaya göndermiş olabilmektedir.
Bu durumda, ölüm, aylık ödenme zamanından önce meydana geldiği için, bankada bulunan aylığın iadesi istenecektir. Bu nedenle en doğrusu, hak sahibi olarak, aylığı bankadan (ATM'den) hiç çekmemenizdir. Hatta bu aylık banka tarafından bloke edilmiş olabileceği için zaten aylığı çekmeniz de mümkün olmayabilir.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Vefattan sonra aylığı çekmeyin
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